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22 мая, 11:34

Происшествия

В Башкирии женщина погибла, спасая корову из горящего сарая

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Жительница Башкирии погибла, пытаясь спасти корову из загоревшегося от удара молнии сарая. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 21 мая в деревне Куль-Кункас Миякинского района. По данным ведомства, в сарай попала молния, в результате чего конструкция загорелась на площади 80 квадратных метров. Огнеборцы после тушения пожара обнаружили в выгоревшем здании мертвую корову и ее 58-летнюю хозяйку.

"Как рассказали соседи, женщина пыталась вывести корову из горящего сарая, но в этот момент обрушилась крыша", – уточнили в ведомстве.

В региональном МЧС России добавили, что в этот же день из-за удара молнии в сарае в деревне Исламгулово возник еще один пожар. Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров. Однако в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее следователи начали проверку после гибели доярки от удара молнии в селе Крохалево Пермского края. Как сообщили местные жители в соцсетях, 52-летнюю женщину, которая якобы возвращалась домой после работы, поразила молния. По данным СК, тело женщины нашли в Юсьвинском районе.

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