ТАСС: пожар произошел в здании спорткомплекса "Акватория Тушино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Огонь вспыхнул в здании водного спорткомплекса "Акватория Тушино" на северо-западе Москвы, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Постройка расположена на улице Вилиса Лациса. Собеседник агентства уточнил, что возгорание случилось на техническом этаже из-за светильника.

К настоящему моменту, по его словам, огонь потушен, а из здания эвакуировались 30 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Еще один пожар накануне, 25 мая, произошел в ТЦ "Пионер" в подмосковном Королеве. Там загорелись строительные материалы. Как указывали СМИ, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека, благодаря чему в происшествии никто не пострадал.

Огнеборцы локализовали пожар на площади 250 квадратных метров. Однако спустя время там вспыхнул еще один, из-за чего общая площадь огня выросла до 400 "квадратов". В результате по факту ЧП было возбуждено дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.