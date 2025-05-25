Пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве локализован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Спасатели локализовали пожар в торговом центре "Пионер" в подмосковном Королеве на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание на втором этаже административного здания вспыхнуло вечером 25 мая. Причиной стали стройматериалы. СМИ писали, что до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека, благодаря чему в происшествии никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в жилом трехэтажном доме в Анадыре. В результате погибли пять человек, еще четыре пострадали. Трагедия случилась на Беговой улице, в доме № 12. Из здания были спасены 17 человек.

До этого огонь наблюдался в одной из многоэтажек на улице Широкой в Москве. При возгорании пострадали семь человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

