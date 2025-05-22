Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Анадыре

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в жилом трехэтажном доме в Анадыре. В результате погибли пять человек, еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Анадыре горела квартира на первом этаже в трехэтажке. Предварительно, все случилось из-за неосторожного обращения с огнем", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время пожар потушен, с ними боролись восемь специалистов и две единицы техники. Из здания спасены 17 человек. По информации ТАСС, трагедия произошла на Беговой улице, в доме № 12.

Ранее пожар произошел в одной из многоэтажек на улице Широкой в Москве. При возгорании пострадали семь человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы потушили возгорание.

До этого три человека погибли и еще двое пострадали при пожаре в частном доме по улице Советской в деревне Молзино в Подмосковье. Общая площадь пожара составила 205 квадратных метров.

Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно заключению эксперта, пожар начался под придомовым навесом, где заряжался электромобиль.

