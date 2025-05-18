В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли три человека, двое пострадали

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При пожаре в частном доме по улице Советской в деревне Молзино в Подмосковье погибли 3 человека, 2 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в 05:12. Спустя время пожарные ликвидировали огонь. Отмечается, что общая площадь пожара составила 205 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 10 жилых домов загорелись в селе Красноярского края. Пламя быстро распространилось из-за теплой и ветряной погоды.

Предварительно, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.