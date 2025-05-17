17 мая, 17:23Происшествия
Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Пушкинском городском округе
Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"
Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме поселка Лесной Пушкинского городского округа. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Московской области.
По данным ведомства, тела погибших были обнаружены в ходе тушения. Площадь возгорания в частном доме составила 60 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. Отсутствие пожарных извещателей в доме не позволило своевременно обнаружить возгорание, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столице на четвертом этаже многоэтажки на Ленинградском проспекте вспыхнул пожар. Спустя некоторое время пожарным удалось его ликвидировать. Никто не пострадал.
Отмечается, что для ликвидации огня привлекались 32 сотрудника МЧС и 9 единиц специальной техники.
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