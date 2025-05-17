17 мая, 15:52 (обновлено 17.05.2025 16:10)Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
В Москве на четвертом этаже многоэтажки на Ленинградском проспекте вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.
Позже возгорание удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске загорелся автосервис. Возгорание нежилого здания произошло на улице Промышленная, дом 3б.
На месте работали 20 сотрудников пожарных служб и 7 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших нет.
До этого в Москве на улице Фабрициуса спасли подростка при пожаре. Там в одной из квартир пятиэтажки загорелись вещи, после чего пламя распространилось, охватив в том числе балкон.
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