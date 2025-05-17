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17 мая, 15:52 (обновлено 17.05.2025 16:10)

Происшествия

Пожар произошел в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В Москве на четвертом этаже многоэтажки на Ленинградском проспекте вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Позже возгорание удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске загорелся автосервис. Возгорание нежилого здания произошло на улице Промышленная, дом 3б.

На месте работали 20 сотрудников пожарных служб и 7 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших нет.

До этого в Москве на улице Фабрициуса спасли подростка при пожаре. Там в одной из квартир пятиэтажки загорелись вещи, после чего пламя распространилось, охватив в том числе балкон.

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