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15 мая, 10:38

Происшествия

Пожар в здании птицефабрики в Астраханской области локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели локализовали пожар на птицефабрике "Владимировская" в Астраханской области, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании в двухэтажном здании в селе Покровка Ахтубинского района поступило в 08:53 по московскому времени. Огонь был локализован меньше чем через час – в 09:46.

В настоящее время на объекте продолжают работу пожарно-спасательные подразделения, а также были привлечены дополнительные силы и техника. Всего задействовано 8 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.

О пожаре стало известно утром 15 мая. На тот момент его площадь составляла 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших.

Еще одно крупное воспламенение ранее наблюдалось в магазине "Планета электро" в Якутске. Огонь распространился на площади 550 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара принимали участие 46 специалистов и 10 единиц техники.

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