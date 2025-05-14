Крупный пожар возник в магазине электроники в Якутске

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Пожар возник на площади 550 квадратных метров в магазине Якутска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

Сообщение о возгорании в магазине "Планета электро" поступило утром 14 мая. Информации о пострадавших на данный момент нет. В ликвидации пожара задействовано 46 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел в жилом девятиэтажном доме в столичном районе Печатники. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения установили, что в доме 20 на улице Полбина горела квартира на первом этаже.

Пожар к тому моменту достиг площади 15 квадратных метров. Позже огонь распространился на балконы второго и третьего этажей, а общая площадь пожара достигла 20 квадратных метров.