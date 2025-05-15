Пожар площадью 2 тыс "квадратов" произошел на птицефабрике в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел на птицефабрике "Владимировская" в Ахтубинском районе Астраханской области. Его площадь составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщила районная администрация в своем телеграм-канале.

В настоящее время специалисты ликвидируют возгорание. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее пожар произошел на обогатительной фабрике в городе Нерюнгри в Якутии. По предварительным данным, там воспламенился каменный уголь на складе. Спустя время стало известно о локализации возгорания на площади 300 квадратных метров.

В результате случившегося пострадали четыре человека. Всех доставили рейсом санавиации в якутский ожоговый центр.

До этого воспламенился автосалон "Чанган", который находится на 26-м километре МКАД в Подмосковье. Через некоторое время пламя удалось потушить. Площадь возгорания составила 30 "квадратов". В результате случившегося никто не пострадал.

