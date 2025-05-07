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07 мая, 07:52

Происшествия

Пожар в якутском Нерюнгри локализован на площади 300 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло в якутском Нерюнгри, удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Все пострадавшие будут доставлены рейсом санавиации в ожоговый центр в Якутск, уточнили в ведомстве. На месте продолжают работать 58 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники.

О возгорании на обогатительной фабрике в городе Нерюнгри стало известно в ночь на 7 мая. По предварительным данным, загорелся каменный уголь на складе. В результате пожара пострадали четыре человека.

До этого загорелся автосалон "Чанган" на 26-м километре МКАД в Московской области. Возгорание удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших не было.

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