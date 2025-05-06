Открытое горение на предприятии в Казани локализовано

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Пожарным в Казани удалось локализовать открытое горение в здании предприятия по производству брусчатки на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

В ведомстве также отметили, что пострадавших в результате пожара нет.

Ранее на улице Плеханова в Москве загорелась лакокрасочная камера административного здания. Площадь пожара составляла 20 квадратных метров, на месте ЧП работали 50 человек и 15 единиц техники. Позже огонь потушили, о пострадавших информация не поступала.

До этого был ликвидирован крупный пожар на Центральном рынке в городе Сунжи Ингушетии. Площадь возгорания составила около 1,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадал молодой человек 2007 года рождения.