06 мая, 19:28Происшествия
Пожар в автосалоне "Чанган" на 26-м км МКАД ликвидирован
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Пожар в автосалоне "Чанган", расположенном в районе 26-го километра МКАД в Подмосковье, ликвидирован. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.
Огонь потушен в 17:48 по московскому времени на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнил собеседник агентства.
О пожаре в автосалоне стало известно 6 мая. Очаг возгорания находился в помещении на первом этаже. В тушении участвовали как областные, так и столичные пожарные.
Ранее на улице Плеханова в Москве загорелась лакокрасочная камера административного здания. Площадь пожара составляла 20 квадратных метров, на месте ЧП работали 50 человек и 15 единиц техники. Позже огонь потушили, о пострадавших информация не поступала.
Лакокрасочная камера сгорела на улице Плеханова в Москве