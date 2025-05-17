Пожар в доме на Ленинградском проспекте в Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе тушения возгорания огнеборцы спасли 11 человек, включая одного ребенка.

Пожар вспыхнул 17 мая на четвертом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте. Для ликвидации огня привлекались 32 сотрудника МЧС и 9 единиц специальной техники. В итоге возгорание удалось локализовать, а потом полностью потушить.

