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22 мая, 07:18

Происшествия

Семь человек пострадали при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в одной из многоэтажек на улице Широкой в Москве. При возгорании пострадали семь человек, в том числе двое детей. О происшествии сообщили в телеграм-канале столичного главка МЧС России.

В квартире на седьмом этаже дома загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В скором времени прибывшие на место огнеборцы потушили возгорание. Всего к тушению были привлечены 41 сотрудник и 11 единиц техники МЧС.

Ранее три человека погибли и еще двое пострадали при пожаре в частном доме по улице Советской в деревне Молзино в Подмосковье. Общая площадь пожара составила 205 квадратных метров.

По факту пожара следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно заключению эксперта, пожар начался под придомовым навесом, где заряжался электромобиль.

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