В Лефортовском тоннеле Москвы загорелся легковой автомобиль

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

В Лефортовском тоннеле Москвы произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщает московский департамент транспорта в своем телеграм-канале.

В результате движение затруднено на участке длиной 1 200 метров, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства и данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади. В ликвидации пожара были задействованы оперативные службы.

В связи с этим движение в районе ЧП перекрыли. Водителей попросили объезжать проблемный участок.