18 мая, 08:58Происшествия
В Лефортовском тоннеле Москвы загорелся легковой автомобиль
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
В Лефортовском тоннеле Москвы произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщает московский департамент транспорта в своем телеграм-канале.
В результате движение затруднено на участке длиной 1 200 метров, говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства и данные о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади. В ликвидации пожара были задействованы оперативные службы.
В связи с этим движение в районе ЧП перекрыли. Водителей попросили объезжать проблемный участок.
Движение на Садовом кольце восстановлено после возгорания автомобиля