Пожар произошел в ТЦ "Пионер" в подмосковном Королеве

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Пожар произошел в ресторане торгового центра "Пионер" в подмосковном Королеве, передает пресс-служба МЧС России.

Согласно данным ведомства, причиной возгорания стали стройматериалы, расположенные на втором этаже административного здания. В тушении пожара задействованы спасатели МЧС

В свою очередь, источник РИА Новости из экстренных служб добавил, что площадь возгорания составила 240 квадратных метров. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека, благодаря чему пострадавших нет.

Еще один пожар в Московской области вспыхнул ранее в частном доме деревни Молзино. Его площадь составила 205 "квадратов". В результате погибли три человека, еще двое пострадали.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно заключению следователя, возгорание началось под придомовым навесом, где заряжался электромобиль. Для установления обстоятельств случившегося назначены экспертизы.