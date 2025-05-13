Пожар вспыхнул на строительном рынке в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар вспыхнул на строительном рынке в подмосковном селе Андреевка, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в чайхане. Огонь развернулся на площади 400 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие 25 специалистов и пять единиц техники.

Ранее специалисты ликвидировали пожар в автосалоне "Чанган", расположенном в районе 26-го километра МКАД в Подмосковье. Очаг возгорания находился в помещении на первом этаже. Огонь был потушен на площади 30 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого пожар произошел в 5 гаражах на Дорожной улице в Москве. К тушению были привлечены 30 сотрудников и 7 единиц техники. Согласно предварительным данным, пострадавших не было.