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25 мая, 18:31

Происшествия

Дело возбуждено по факту пожара в торговом центре в подмосковном Королеве

Фото: Москва 24

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности после возгорания в торговом центре "Пионер" в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за неисправности или перегрузки электропроводки, уточнили в ведомстве.

Однако все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены после завершения тушения огня. Тогда следователи и эксперты смогут начать осмотр места ЧП, подчеркнули в СК.

Возгорание произошло на втором этаже административного здания ТЦ вечером 25 мая. Там загорелись строительные материалы. Как указывали СМИ, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека, благодаря чему в происшествии никто не пострадал.

Огнеборцы локализовали пожар на площади 250 квадратных метров. Однако спустя время там вспыхнул еще один, из-за чего общая площадь огня выросла до 400 "квадратов".

Пожар произошел в промышленной зоне в Котельниках

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