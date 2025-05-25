Площадь пожара в ТЦ "Пионер" в Королеве выросла до 400 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В здании торгового центра "Пионер" в подмосковном Королеве вспыхнул еще один пожар, из-за чего общая площадь огня выросла до 400 "квадратов", сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники ведомства взяли под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, заверили в ведомстве, добавив, что окончательные выводы о причине ЧП будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Первое возгорание произошло на втором этаже административного здания ТЦ вечером 25 мая. Там загорелись строительные материалы.

Как указывали СМИ, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 32 человека, благодаря чему в происшествии никто не пострадал. Спустя время огнеборцы локализовали пожар на площади 250 квадратных метров.