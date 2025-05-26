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26 мая, 20:02

Происшествия

Торговый центр загорелся в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные приступили к ликвидации возгорания торгового центра в Зеленокумске в Ставропольском крае, передает пресс-служба МЧС России.

К настоящему моменту огонь, предварительно, распространился на площади 600 квадратных метров. В его тушении участвуют 32 специалиста и 12 единиц техники.

При этом информация о пострадавших в ходе инцидента пока не поступала, уточнили в ведомстве.

Ранее огонь охватил здание водного спорткомплекса "Акватория Тушино" на северо-западе Москвы. Возгорание случилось на техническом этаже из-за светильника. Спасатели потушили пожар и эвакуировали из здания 30 человек.

До этого в Раменском загорелись два ангара, находившихся вплотную друг с другом. Площадь пожара составила 1,6 квадратного метра.

Позднее огонь потушили силами 17 расчетов, в состав которых входили 42 сотрудника и 7 единиц техники.

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