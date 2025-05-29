Ликвидировано крупное возгорание на заводе в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Оперативный МЧС Петербурга"

Пожар на заводе "Авангард" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге был полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

В ведомстве отметили, что огонь удалось потушить в кратчайшие сроки благодаря четким и слаженным действиям спасательных подразделений. Пожар был потушен в 05:42 по московскому времени.

Всего в ликвидации возгорания был задействован 41 человек и 11 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о пожаре на заводе "Авангард" поступило ночью в четверг, 29 мая. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Изначальная площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. В тушении огня участвовали 60 специалистов и 18 единиц техники.