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28 мая, 19:05

Происшествия

Открытое горение ликвидировано на строительном рынке в Солнечногорске

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее спасатели локализовали пожар на площади 2 150 квадратных метров.

О ЧП на Промышленной улице стало известно вечером 28 мая. Изначальная площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. В тушении огня участвуют 60 специалистов и 18 единиц техники.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Известно, что после начала пожара из здания самостоятельно вышли 10 человек.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы. Точную причину возгорания выяснят по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

Пожар в Солнечногорске охватил более 2 тысяч квадратных метров

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