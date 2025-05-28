28 мая, 17:20Происшествия
Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Солнечногорске
Сейчас площадь пожара составляет более 2 тысяч квадратных метров. После ликвидации возгорания сотрудники прокуратуры проконтролируют установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
Точную причину возгорания назовут по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы, подчеркнули в ведомстве.
Строительный рынок загорелся на Промышленной улице в подмосковном Солнечногорске 28 мая. Возгорание распространилось на площади 2 100 квадратных метров.
На месте инцидента задействовали свыше 60 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало, отмечалось, что 10 человек смогли выйти на улицу самостоятельно.