Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Солнечногорске

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Пожар на территории строительного рынка в Солнечногорске мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем или аварийного режима работы электрооборудования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Сейчас площадь пожара составляет более 2 тысяч квадратных метров. После ликвидации возгорания сотрудники прокуратуры проконтролируют установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

Точную причину возгорания назовут по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы, подчеркнули в ведомстве.

Строительный рынок загорелся на Промышленной улице в подмосковном Солнечногорске 28 мая. Возгорание распространилось на площади 2 100 квадратных метров.

На месте инцидента задействовали свыше 60 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало, отмечалось, что 10 человек смогли выйти на улицу самостоятельно.

