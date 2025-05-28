Пожар на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели локализовали пожар на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске на площади 2 150 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

О ЧП на Промышленной улице стало известно вечером 28 мая. Изначальная площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. В тушении огня участвуют 60 специалистов и 18 единиц техники.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Известно, что после начала пожара из здания самостоятельно вышли 10 человек.

Предварительной версией пожара стало неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы. Точную причину возгорания выяснят по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.