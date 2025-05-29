Крупный пожар произошел на заводе в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Оперативный МЧС Петербурга"

В Санкт-Петербурге загорелся завод "Авангард". ЧП произошло на Кондратьевском проспекте в ночь на 29 мая, сообщает пресс-служба городского МЧС.

Пожару бы присвоен второй ранг сложности. Огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. К ликвидации возгорания был привлечен 41 человек и 11 единиц спецтехники.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Изначальная площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров.

Также крупный пожар произошел в промзоне в Челябинске. Площадь пожара составила 800 "квадратов".