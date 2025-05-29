01:58Происшествия
Крупный пожар произошел на заводе в Санкт-Петербурге
Фото: телеграм-канал "Оперативный МЧС Петербурга"
В Санкт-Петербурге загорелся завод "Авангард". ЧП произошло на Кондратьевском проспекте в ночь на 29 мая, сообщает пресс-служба городского МЧС.
Пожару бы присвоен второй ранг сложности. Огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. К ликвидации возгорания был привлечен 41 человек и 11 единиц спецтехники.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Изначальная площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров.
Также крупный пожар произошел в промзоне в Челябинске. Площадь пожара составила 800 "квадратов".