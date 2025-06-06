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03:27

Происшествия

Возгорание мусора площадью 2 тысячи кв м произошло у подмосковного Раменского

Фото: 123RF/tayo76

Мусор загорелся на открытой территории в подмосковном поселке Сафроново, в районе Раменского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. По данным агентства, зарево от огня видно за несколько километров, в частности, из соседнего Жуковского.

Ранее крупное возгорание площадью 2 тысячи квадратных метров возникло на полигоне твердых бытовых отходов в Чите. Тушение огня осложнял сильный ветер с порывами до 25–30 метров в секунду.

Еще один пожар вспыхнул на территории жилого дома на Нижегородской улице в Москве, где сгорела детская площадка. Огонь охватил 30 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Новости регионов: 2 тыс "квадратов" полигона с отходами загорелись в Чите

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