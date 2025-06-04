Производственное предприятие загорелось в Ярославле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар площадью 400 квадратных метров произошел в производственном предприятии на проспекте Октября в Ярославле. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники МЧС, которым удалось локализовать пожар, а спустя еще некоторое время – ликвидировать открытое горение.

Ранее два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Советском районе Новосибирска. Следователи организовали проверку по факту пожара. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще одно возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде. Огонь начал распространяться из квартиры на 8-м этаже и от балконов с 8-го по 9-й этажи. Пожар был локализован на площади 900 "квадратов", пострадали 13 квартир.