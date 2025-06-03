Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Новосибирской области"

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

Возгорание произошло 2 июня, во время тушения огня пожарные обнаружили тела двух мужчин: хозяина дома и его гостя. Следователи организовали проверку по факту пожара.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, проводятся судебные экспертизы для установления точной причины смерти мужчин и причины пожара.

В конце мая пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде. Огонь начал распространяться из квартиры на 8-м этаже и от балконов с 8-го по 9-й этажи.

Пожар был локализован на площади 900 "квадратов", пострадали 13 квартир. К тушению привлекались 109 человек и 37 единиц техники.

В ходе возгорания удалось спасти 10 человек, включая ребенка. При этом одна женщина погибла. Были госпитализированы 6 человек и один ребенок. Еще 51 человека, включая 8 детей, эвакуировали. Спустя некоторое время пожар полностью потушили.