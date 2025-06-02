Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 1 млн га

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

В Забайкальском крае площадь лесных пожаров превысила 1 миллион гектаров. Об этом заявили в МЧС РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что 2 июня в регионе действует 61 лесной пожар на площади 1 026 793,7 гектара. Из них пожарным удалось локализовать 15 очагов возгорания на площади 314 432 гектара.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта. С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а с 23 апреля – режим ЧС федерального уровня.

Для ликвидации природных пожаров в регион прибыли самолеты Ил-76 МЧС России. Авиация МЧС России задействована в тушении огня в регионе по поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Позже министерство природы региона заявляло, что пожары локализовали в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах. В то же время продолжают действовать очаги возгорания в Карымском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском и Читинском округах. На борьбе с огнем задействованы более 1,7 тысячи пожарных и свыше 200 единиц спецтехники.