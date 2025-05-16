94 виновника природных пожаров выявлены в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Забайкальском крае с начала года установлены 94 виновника природных пожаров, в том числе 40 детей. Возбуждены три уголовных дела, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, ландшафтные возгорания чаще всего происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности, перехлестов электропроводов при сильном ветре, а также из-за несанкционированных свалок вблизи дач.

В пятницу, 16 мая, в Чите состоялось очередное заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности по оперативной лесопожарной обстановке в регионе. В ходе мероприятия отмечена роль добровольцев в тушении возгораний, проведении аварийно-спасательных работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций и профилактике.

"В крае сохраняется сложная обстановка с лесными и ландшафтными пожарами. Наземные и воздушные силы МЧС России защищают населенные пункты от переходов огня", – уточняется в публикации.

С января в регионе зарегистрированы 463 лесных пожара на площади 1,27 миллиона гектаров и 922 возгорания сухой травы на общей площади 63,4 тысячи гектаров. Для защиты населенных пунктов привлечены 297 подразделений пожарной охраны: свыше 5 тысяч специалистов и 556 единиц техники. Кроме того, в Забайкалье сосредоточена авиационная группа МЧС: вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС.

В данный момент огнеборцы ликвидируют 35 лесных пожаров, которые угрожают населенным пунктам, в том числе станции Кука и селу Танха. Самолет-амфибия уже потушил загорание кромки лесного пожара на 40 гектарах в районе экокурорта "Кука". За пять раз воздушное судно сбросило 40 тонн воды. На земле населенный пункт защищают более 70 человек и 17 единиц техники.

Вертолет Ми-8 тушит кромки возгорания в районе Танхи. За 12 раз он сбросил около 35 тонн воды, на земле работают 45 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее в Якутске началась операция по искусственному вызову дождя, чтобы снизить риск возникновения природных пожаров. В аэропорту города приземлился самолет Як-40, оснащенный техникой для искусственного формирования осадков. Специалисты будут воздействовать на облака, чтобы вызвать дождь в местах, где это особенно необходимо.