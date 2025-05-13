Пожар рядом с жилым микрорайоном произошел в Приамурье

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Спасатели тушат пожар, произошедший рядом с жилым микрорайоном Звездный в ЗАТО Циолковский в Приамурье, сообщил глава муниципалитета Виталий Брижатый в беседе с РИА Новости.

Возгорание, по его словам, было обнаружено примерно в 05:00 по местному времени 13 мая. Огонь начал распространяться со стороны Свободненского района.

В ликвидации пожара участвуют сотрудники 60-го специального управления МЧС, специалисты Шимановского и Серышевского центров гражданской защиты и пожарной безопасности. Кроме того, к месту ЧП были вызваны пожарные из Благовещенска.

"Работаем, силы и средства задействованы, все тушим. Около Звездного потушили уже. Распространяется (огонь. – Прим. ред.) к федеральной трассе, сейчас работаем там", – подчеркнул Брижатый.

При этом площадь пожара пока не установлена, поскольку огонь распространяется хаотично, уточнил он, добавив, что угрозы для населенного пункта нет.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС РФ отметили, что природный пожар приблизился к городу Циолковскому, в связи с чем специалисты принимают все меры для его защиты.

"Из-за ветра в сухую погоду огонь быстро распространяется. Растительность горит на 8 километрах по фронту", – указали в ведомстве.

В борьбе с огнем задействованы свыше 70 человек и более 20 единиц техники. Более того, на всей территории региона объявили особый противопожарный режим, добавили в МЧС.

В то же время полицейские в Циолковском патрулируют район ЧП, следя за соблюдением общественного порядка и не допуская людей к местам возгорания, подчеркнули в телеграм-канале УМВД по Амурской области.

Ранее в Забайкальском крае за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров. Возгорание ликвидировали на общей площади 6 225 гектаров. Один из них на площади 300 гектаров потушили в четырех километрах от поселка.

Также сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье. Перед тем как в регионе возникло возгорание, мужчина посетил свои сенокосные угодья и специально поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. После этого он скрылся с места происшествия, не уведомив никого о пожаре.