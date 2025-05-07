В Забайкалье ликвидировали 16 лесных пожаров за сутки

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

В Забайкальском крае за минувшие сутки ликвидировали 16 лесных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожары ликвидировали на общей площади 6 225 гектаров. Один из них на площади 300 гектаров потушили в четырех километрах от села Брусиловка. Также сообщается, что дым от возгорания в лесу возле села Забайкальского края привел к задымленности в Чите.

Федеральный режим ЧС в регионе был введен 23 апреля.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье. Перед тем, как в регионе возникло возгорание, мужчина посетил свои сенокосные угодья и специально поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. После этого он скрылся с места происшествия, не уведомив никого о пожаре.

В результате огонь перекинулся на деревья, а после загорелся весь лес в районе села Бургень Читинского района.

