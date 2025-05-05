Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 11:30

Происшествия

Новости регионов: Читу вновь накрыл дым от лесных пожаров

Новости регионов: Читу вновь накрыл дым от лесных пожаров

После взрыва в доме на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело

Водитель фуры погиб в массовом ДТП на ЦКАД

ДТП с участием большегрузных машин произошло на ЦКАД

Пожар чуть не уничтожил хлебозавод на Кубани

Населенные пункты Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

Пакистан призвал ООН вмешаться в конфликт государства с Индией

Два автомобиля на большой скорости столкнулись в подмосковном Путилкове

СК назначит экспертизы для выяснения причин пожара на юго-западе Москвы

Собянин: отражена попытка атаки четырех беспилотников на подлете к Москве

Ситуация с природными пожарами в Забайкальском крае остается напряженной. В Читинском районе огонь подобрался к нескольким селам, а в Хилокском районе зафиксированы еще пять новых очагов возгорания. Сотни человек задействованы в тушении пожаров, которые продолжают распространяться из-за ветра и сухой погоды.

На Сахалине у берегов Охотского моря начался массовый нерест сельди. Вода побелела от молоки, а дно у берега покрыла икра. Жители вышли собирать рыбу сачками, однако в Росрыболовстве напомнили о действующей норме вылова – не более 50 штук в день на человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика