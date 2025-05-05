Новости регионов: Читу вновь накрыл дым от лесных пожаров

Ситуация с природными пожарами в Забайкальском крае остается напряженной. В Читинском районе огонь подобрался к нескольким селам, а в Хилокском районе зафиксированы еще пять новых очагов возгорания. Сотни человек задействованы в тушении пожаров, которые продолжают распространяться из-за ветра и сухой погоды.

На Сахалине у берегов Охотского моря начался массовый нерест сельди. Вода побелела от молоки, а дно у берега покрыла икра. Жители вышли собирать рыбу сачками, однако в Росрыболовстве напомнили о действующей норме вылова – не более 50 штук в день на человека.

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