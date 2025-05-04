Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:42

Политика
Главная / Новости /

Посол Пакистана: Москва может сыграть роль в деэскалации конфликта Нью-Дели и Исламабада

Посол Пакистана рассказал о возможной роли Москвы в деэскалации с Индией

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Россия является "незаменимой силой" в международной политике и может сыграть значительную роль в снижении напряженности между Индией и Пакистаном, заявил посол Исламбада в Москве Мухаммад Халид Джамали.

В интервью ТАСС он пояснил, что Россия может повлиять на ситуацию за счет своего стратегического партнерства с Индией и "очень хороших" отношений с Пакистаном.

22 апреля в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир произошел теракт. Неизвестные начали стрелять по туристам в долине Байсаран. Не менее 27 человек погибли, а еще порядка 20 пострадали.

Из-за случившегося между Пакистаном и Индией возникла напряженная ситуация. Позже посол Пакистана в РФ указывал, что Исламабад заинтересован в привлечении России и Китая к расследованию теракта.

Новости мира: Индия готовится нанести удар по Пакистану

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика