Лавров и глава МИД Индии обсудили обострение индийско-пакистанских отношений

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время телефонного разговора обсудили обострение индийско-пакистанских отношений после теракта у города Пахалгам. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Лавров призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", – указывается в сообщении.

Кроме того, министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

Теракт в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир произошел 22 апреля. Неизвестные начали стрелять по туристам в долине Байсаран. Не менее 27 человек погибли, а еще порядка 20 пострадали.

Из-за случившегося между Пакистаном и Индией возникла напряженная ситуация. Позже посол Пакистана в РФ заявил, что Исламабад заинтересован в привлечении России и Китая к расследованию теракта.

