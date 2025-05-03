03 мая, 18:08Политика
Лавров и глава МИД Индии обсудили обострение индийско-пакистанских отношений
Фото: ТАСС/Zuma
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время телефонного разговора обсудили обострение индийско-пакистанских отношений после теракта у города Пахалгам. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"Лавров призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", – указывается в сообщении.
Кроме того, министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.
Теракт в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир произошел 22 апреля. Неизвестные начали стрелять по туристам в долине Байсаран. Не менее 27 человек погибли, а еще порядка 20 пострадали.
Из-за случившегося между Пакистаном и Индией возникла напряженная ситуация. Позже посол Пакистана в РФ заявил, что Исламабад заинтересован в привлечении России и Китая к расследованию теракта.
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