Уголовное дело возбуждено по факту инцидента на юго-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва и пожара в жилом доме на юго-западе Москвы.

Следователи столичного следственного комитета совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе и пожарно-техническая.

Межрайонная прокуратура также взяла под контроль расследование причин возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

