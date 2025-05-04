Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 23:15

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента на юго-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента на юго-западе Москвы

Взрыв и пожар произошли на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева

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Два человека погибли при взрыве и пожаре в доме на юго-западе Москвы

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Взрыв и пожар произошли в жилом доме на улице Генерала Тюленева

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Взрыв и пожар произошли в жилом доме на юго-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва и пожара в жилом доме на юго-западе Москвы.

Следователи столичного следственного комитета совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе и пожарно-техническая.

Межрайонная прокуратура также взяла под контроль расследование причин возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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