03 мая, 14:12Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На 37 километре внутренней стороны МКАД столкнулись несколько автомобилей, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.
Уточняется, что ДТП произошло перед съездом № 38. В настоящий момент на месте работают оперативные службы города, устанавливая обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.
В результате аварии движение оказалось затруднено на 4 километра, однако к настоящему моменту его восстановили.
Ранее машина опрокинулась после ДТП, которое произошло на проспекте Маршала Жукова в районе дома 16Б. Движение в районе ЧП оказалось затруднено на 2,5 километра. Водители не могли проехать в сторону области. Тем не менее спустя некоторое время транспортный поток был восстановлен.
На 37-м километре МКАД образовался затор после ДТП