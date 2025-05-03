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03 мая, 14:12

Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 37 километре внутренней стороны МКАД столкнулись несколько автомобилей, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Уточняется, что ДТП произошло перед съездом № 38. В настоящий момент на месте работают оперативные службы города, устанавливая обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

В результате аварии движение оказалось затруднено на 4 километра, однако к настоящему моменту его восстановили.

Ранее машина опрокинулась после ДТП, которое произошло на проспекте Маршала Жукова в районе дома 16Б. Движение в районе ЧП оказалось затруднено на 2,5 километра. Водители не могли проехать в сторону области. Тем не менее спустя некоторое время транспортный поток был восстановлен.

На 37-м километре МКАД образовался затор после ДТП

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