30 апреля, 10:17Происшествия
Водитель умер за рулем автомобиля на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Водитель умер за рулем автомобиля до ДТП на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Машина столкнулась с автобусами маршрутов 594 и 65 на Кронштадтском бульваре 30 апреля. Авария произошла примерно в 08:19 возле дома № 3, строения 13.
По предварительной информации, водитель Mercedes скончался при управлении транспортным средством, из-за чего по инерции выехал на тротуар и столкнулся с автобусами. Пострадавших в результате ДТП нет, в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГАИ, говорится в публикации.
Накануне бетономешалка опрокинулась в Огородном проезде в районе дома № 14. На месте аварии работали оперативные службы города, информация о пострадавших не поступала. Движение в районе ДТП было затруднено, в связи с чем автомобилистов просили выбирать пути объезда.
ДТП произошло около станции метро "Бутырская" на севере Москвы