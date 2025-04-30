Водитель умер за рулем автомобиля на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Водитель умер за рулем автомобиля до ДТП на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Машина столкнулась с автобусами маршрутов 594 и 65 на Кронштадтском бульваре 30 апреля. Авария произошла примерно в 08:19 возле дома № 3, строения 13.

По предварительной информации, водитель Mercedes скончался при управлении транспортным средством, из-за чего по инерции выехал на тротуар и столкнулся с автобусами. Пострадавших в результате ДТП нет, в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГАИ, говорится в публикации.

Накануне бетономешалка опрокинулась в Огородном проезде в районе дома № 14. На месте аварии работали оперативные службы города, информация о пострадавших не поступала. Движение в районе ДТП было затруднено, в связи с чем автомобилистов просили выбирать пути объезда.