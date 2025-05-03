Новости регионов: в Забайкалье мужчина устроил крупный лесной пожар

В Забайкальском крае задержали мужчину, подозреваемого в поджоге травы у села Бургень. Пламя перекинулось на лес и за три дня уничтожило более 100 гектаров. По данным полиции, поджигатель скрылся с места, не справившись с огнем. Ущерб от пожара оценивается в 152 тысячи рублей.

В Приморском крае пассажиры микроавтобуса оказались заблокированы между переливами на трассе. Из-за бурного потока спасателям пришлось использовать бревно и страховочный трос, чтобы эвакуировать людей. Всех переправили в безопасное место.

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