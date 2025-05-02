Склад c монтажной пеной загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Фото: телеграм-канал "МЧС Хабаровского края"

Пожарные ликвидируют пожар площадью около 1,5 тысячи квадратных метров на складе монтажной пены в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании в складском помещении ангарного типа поступило около 4:00 по московскому времени. На место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны в количестве пяти единиц спецтехники и 23 человек.

На момент прибытия пожарных горела крыша здания. Огонь удалось локализовать. Сейчас проводятся работы по разбору конструкций, проливке и поиску скрытых очагов горения. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, ночью 2 мая, был ликвидирован крупный пожар на Центральном рынке в городе Сунжи Ингушетии. Площадь возгорания составила около 1,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадал один молодой человек 2007 года рождения.

Один человек погиб из-за пожара в многоэтажке в Великом Новгороде. На момент прибытия пожарных из окон третьего и четвертого этажей шел дым. Во время ЧП пострадали два человека и были переданы медикам. При этом личный состав МЧС спас восемь жильцов, включая троих детей.