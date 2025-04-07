07 апреля, 12:30Происшествия
В Магадане рыбаки третий день пытаются вытащить автомобили с отколовшейся льдины
В Магадане продолжается спасательная операция – рыбаки уже третьи сутки вылавливают свои автомобили из открытого моря. Льдину, на которой оставались машины, оторвало от берега еще в выходные, когда на льду находились сотни человек.
Почти все рыбаки успели вернуться на сушу, но несколько внедорожников остались на льду. Теперь владельцы пытаются подтянуть льдину к берегу и вернуть машины.
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