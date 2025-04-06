РИА Новости: число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве увеличилось до 7

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Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на юго-западе Москвы увеличилось до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

"Предварительно, семь человек пострадали", – сказали в пресс-службе.

ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса № 948 произошло на улице Грина вечером 6 апреля. Как писали СМИ, два человека находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медпомощь.

Ранее один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Подмосковье. ДТП произошло на 114-м километре дороги А-104 "Москва – Дмитров – Дубна". Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус на трассе. В результате погиб водитель легкового авто.