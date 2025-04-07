Станция "Парк Победы" работает штатно после ДТП с "Газелью"

Фото: Москва 24

Станция "Парк Победы" работает штатно после того, как в нее въехала "Газель", пишет телеграм-канал "Москва 24" со ссылкой на Дептранс.

Однако в ведомстве предупредили о частичном ограничении в подуличном переходе, связанным со станцией. В настоящее время горожане не смогут воспользоваться лестницей у первого выхода, поскольку она закрыта.

Для входа и выхода им рекомендовали перейти на соседние лестницы.

ДТП произошло рано утром 7 апреля в подземном переходе на Кутузовском проспекте. По предварительной версии оперативных служб, водитель уснул за рулем.

После аварии он сумел самостоятельно выбраться из авто, однако внутри транспорта оказался зажат еще один человек. На месте ЧП работают оперативные службы.