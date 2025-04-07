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07 апреля, 09:55

Происшествия

Момент ДТП с "Газелью" около станции "Парк Победы" попал на видео

Видео: Москва 24

Момент ДТП с "Газелью" около станции "Парк Победы" в столице попал на видео, которое находится в распоряжении Москвы 24.

На кадрах видно, как люди, заметившие автомобиль, убегают от входа в переход. Сам транспорт задел потолок, после чего на лобовом стекле, бампере, крыше и боковых частях "Газели" образовались повреждения.

Также по переходу разлетелись фрагменты "Газели". После ЧП из автомобиля выбрались два человека, один из которых осмотрел транспорт.

Уточняется, что машину уже убрали из перехода.

ДТП произошло утром 7 апреля на Кутузовском проспекте. Предварительно, причиной аварии стали скользкая дорога и летняя резина, сообщали в правоохранительных органах. По данным полиции, водитель не справился с управлением.

В результате ЧП никто не пострадал. В Дептрансе добавили, что станция "Парк Победы" работает в штатном режиме. Однако в переходе действуют частичные ограничения. Вместе с тем пассажиры метро не смогут воспользоваться лестницей у первого выхода, поскольку она закрыта.

"ГАЗель" пробила ограждение и влетела в подземный переход в метро "Парк Победы"

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