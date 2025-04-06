Пять машин столкнулись на трассе М4 в районе Домодедова

Сложные погодные условия продолжают влиять на дорожную обстановку. Сразу несколько аварий зафиксированы на трассе М4, в районе Домодедова. На одном из участков столкнулись пять автомобилей. Чуть дальше по направлению в Москву перевернулся грузовик – он зацепил отбойник. Информации о состоянии водителя пока нет.

Из-за снегопада и ограниченной видимости водителей просят быть максимально осторожными на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.