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Новости

06 апреля, 11:00

Происшествия

Пять машин столкнулись на трассе М4 в районе Домодедова

Пять машин столкнулись на трассе М4 в районе Домодедова

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Сложные погодные условия продолжают влиять на дорожную обстановку. Сразу несколько аварий зафиксированы на трассе М4, в районе Домодедова. На одном из участков столкнулись пять автомобилей. Чуть дальше по направлению в Москву перевернулся грузовик – он зацепил отбойник. Информации о состоянии водителя пока нет.

Из-за снегопада и ограниченной видимости водителей просят быть максимально осторожными на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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