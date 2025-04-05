Легковой автомобиль въехал в столб на Симферопольском шоссе в Щербинке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль наехал на мачту городского освещения в районе дома 14А на Симферопольском шоссе в Щербинке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В свою очередь, как уточнил источник Агентства "Москва", в столб влетел ВАЗ. В результате пострадали четыре человека, один из которых был эвакуирован в больницу санитарным вертолетом столичного авиацентра.

При этом после аварии движение транспорта оказалось затруднено в сторону Москвы.

Между тем в Саратовской области четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и фуры. В результате ДТП машины загорелись. На месте ЧП работали экстренные службы.

Ранее в Подмосковье водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, а затем врезался в автомобиль и микроавтобус. Из-за аварии пострадали два человека. Они были госпитализированы.

