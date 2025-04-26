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Почти 500 афтершоков произошли после землетрясения в Стамбуле. Об этом заявила руководитель Обсерватории Кандилли Нурджан Озель в социальной сети X.

По ее словам, магнитуда 14 афтершоков была выше 4 баллов, а около 48% имели силу от 2 до 2,9.

В свою очередь, министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум отметил в посте в X, что в результате сейсмособытия оказались повреждены 437 зданий. Он отметил, что всего специалисты проверили 8 367 строений в 39 районах Стамбула. При этом оценка ущерба от подземных толчков продолжается.

Два землетрясения магнитудой 6,2 и 4,4 зафиксировали в Стамбуле 23 апреля. Они ощущались по всему району Мраморного моря. В результате сейсмособытий тряслись стены, скрипела мебель, а также на некоторое время отключилось электричество.

По последним данным, в Турции пострадали 236 человек, из них 173 получили ранения в самом Стамбуле.