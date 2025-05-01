Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

01 мая, 19:30

Происшествия

Около 400 участников несанкционированных акций задержали в Стамбуле

Около 400 участников несанкционированных акций задержали в Стамбуле

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В Стамбуле полиция задержала около 400 участников несанкционированных акций. 1 мая в стране объявлен выходной в связи с празднованием Дня труда и солидарности.

На этот день политические партии и активисты запланировали массовые демонстрации. Профсоюзы провели митинги в азиатской части Стамбула, но оппозиционно настроенные группы попытались прорваться в центр города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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