Новости мира: мотоциклисты вышли на акцию протеста в Перу

Центральные улицы столицы Перу Лимы заполнили мотоциклисты. Байкеры устроили акцию протеста. Они недовольны новыми требованиями. Их обязали надевать шлемы определенного типа и жилеты, на которых написаны номерные знаки. Перед этим Минтранс ввел запрет на езду на мотоцикле вдвоем в городах Лима и Кальяо. За нарушение этих правил будут штрафовать почти на 500 долларов.

В Словакии участники митинга обратились к президенту с требованием не подписывать новый закон о неправительственных организациях. Документ, одобренный парламентом республики, ужесточает требования к их работе. В частности, обязывает публиковать отчеты об источниках финансирования. Активисты прошли по центру Братиславы и оставили у ворот президентского дворца письмо с обращением к главе государства.

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